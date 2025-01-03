تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية في يافا المحتلة

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله، في بيانٍ عاجل، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ناجحتين ضد أهداف إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة.

وأوضح المتحدث أن العملية الأولى تم تنفيذها باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، والذي أصاب هدفه بدقة عالية. أما العملية الثانية، فقد استهدفت هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في نفس المنطقة باستخدام طائرة مسيرة، حيث أكدت الحركة أن العملية حققت هدفها بنجاح.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيانٍ لها، عن تنفيذ عمليات عسكرية ناجحة استهدفت أهدافًا إسرائيلية في الأراضي المحتلة. حيث أفادت بأن القوة الصاروخية في الجيش اليمني أطلقت صاروخًا بالستيًا فرط صوتيًّا من نوع "فلسطين 2"، والذي أصاب هدفه بدقة، وهو محطة كهرباء تقع شرق منطقة يافا المحتلة.

كما أكد البيان أن سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ أيضًا عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في نفس المنطقة باستخدام طائرة مسيرة من نوع "يافا"، وحقق الهدف بنجاح.

وفيما يتعلق بموقفها من العدوان الإسرائيلي، جددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على جاهزيتها لمواجهة أي تحركات عدائية من قبل القوى الأمريكية والإسرائيلية أو أي جهة أخرى قد تتورط معهم. وأشارت إلى قدرتها على الدفاع عن اليمن وسيادته.

كما شددت القوات المسلحة اليمنية على استمرار دعمها للمجاهدين في غزة، مجددة دعوتها للأمة العربية والإسلامية للتحرك الجاد لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع. وأضافت أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية دعمًا للقضية الفلسطينية ستستمر حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.