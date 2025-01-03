42 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية لشبكة الجزيرة أن عدد الشهداء في غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 42 شهيدًا، بينهم أطفال، بالإضافة إلى العديد من المصابين.

وذكرت المصادر أن الدفاع المدني في غزة قد أكد استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما أسفرت الغارات عن استشهاد اثنين من المدنيين في قصف استهدف سيارة في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأعلنت مصادر في مستشفى العودة عن إصابة اثنين من الطواقم العاملة في المشفى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى شمال قطاع غزة

وقبل قليل أعلنت مصادر إعلامية عن قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بنات الصبرة بالقرب من مسجد الفاروق بحي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة