قيادي في كتيبة جنين: السلطة قد حولت مستشفى جنين إلى ثكنة عسكرية

كشف قيادي في كتيبة جنين عن عدد من التطورات الميدانية والتوجهات الخاصة بالكتيبة في المدينة، مشيرًا إلى تصاعد التوترات بين القوات الأمنية الفلسطينية وأعضاء الكتيبة.

وأفاد القيادي أن أجهزة السلطة قد حولت مستشفى جنين إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت ممرضين قاموا بعلاج جرحى من مخيم جنين خلال الاشتباكات الأخيرة.

وأوضح أن الكتيبة تستخدم الرقم 313 كرمز تكريمي لمجاهدي معركة بدر، مؤكداً على حرصهم على الالتزام بالقانون وأمن المواطنين في المنطقة. كما أشار إلى أن الكتيبة منفتحة على مبادرات العشائر لحل النزاعات، مشيرًا إلى أنها امتنعت عن مهاجمة قوة أمنية فلسطينية كانت قد وقعت في مرمى نيرانهم.

فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، أكد القيادي أن الكتيبة سيطرت على سلاح نوعي كان بحوزة قوة أمنية تم طردها من أحد المنازل في المدينة.