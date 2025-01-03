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كتائب القسام تدمر 4 دبابات ميركفاه إسرائيلية شرق جباليا

كتائب القسام تدمر 4 دبابات ميركفاه إسرائيلية شرق جباليا
كتائب القسام تدمر 4 دبابات ميركفاه إسرائيلية شرق جباليا

الرسالة نت

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تدمير أربع دبابات من طراز "ميركفاه" إسرائيلية باستخدام عدد من العبوات شديدة الانفجار في محور التقدم شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأكدت الكتائب في بيان لها أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير الدبابات بشكل كامل، في حين استهدفت العبوات المركبة بعناية لتدمير الآليات العسكرية المعادية.

وأضافت الكتائب أنها مستمرة في تصعيد عملياتها ضد القوات الإسرائيلية في مختلف محاور القطاع، في إطار ردها على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

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