حماس: الحملة الأمنية على جنين جريمة مكتملة الأركان

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي لها، أن الحملة الأمنية التي تشنها أجهزة أمن السلطة على أبناء شعبنا والمقاومين في مدينة جنين منذ ثلاثين يومًا هي "جريمة مكتملة الأركان". وذكرت الحركة أن هذه الحملة شهدت ممارسات من الحصار والقتل العمد والاعتقال والتعذيب والتنكيل بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى جريمة إعدام أب وابنه بدم بارد أثناء تواجدهما على سطح منزلهما في مخيم جنين.

كما نعت حماس الشهداء الذين ارتقوا على يد الأجهزة الأمنية منذ بداية الحملة، محذرة من أن هذه الممارسات تخدم الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى إنهاء المقاومة في الضفة الغربية واستكمال عمليات الضم والتهجير.

وجددت الحركة دعوتها إلى ضرورة التصعيد الشعبي والفصائلي لوقف هذه الحملة الأمنية، مشددة على أهمية الحفاظ على "الدم الفلسطيني" وحماية وحدة الصف الوطني. وأكدت أن "بوصلة المواجهة" يجب أن تظل موجهة نحو الاحتلال الإسرائيلي، من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في مواجهة بطش الاحتلال ومستوطنيه.