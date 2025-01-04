تطورات اليوم الـ 456 من حرب غزة

تُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 456 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وارتقى 73 شهيدا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس الجمعة.

والجمعة، أعلن مدير المستشفى الإندونيسي أن المستلزمات الطبية قد نفدت بالكامل، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لتفادي وفاة الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجريف محيط المستشفى، ويدمر جميع مقومات الحياة في المنطقة.

وأضاف أن الاحتلال دمر محطات الأوكسجين والكهرباء في المستشفى، ما جعل المستشفى عاجزًا عن تقديم الخدمات الطبية اللازمة في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع.

من ناحيته، أعلن مستشفى العودة – تل الزعتر شمالي القطاع، أن الاحتلال الإسرائيلي طلب من الطواقم الطبية والمرضى وكافة العاملين في المشفى بالإخلاء فورًا وإلا سيتم قصفها على من بداخلها.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 455 تواليًا، إلى 45 ألفًا و 658 شهيدا، بالإضافة لـ 108 آلاف و583 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

قال الدفاع المدني في غزة إنه تم انتشال 3 شهداء، رجل وزوجته وابنهما "جنين"، إلى جانب عدد من الجرحى، من منزل قصفه الاحتلال في محيط شارع الصحابة في حي الدرج بمدينة غزة.

وسجلت عدد من الإصابات جراء استهدف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع الصحابة بحي الدرج غربي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال حمم نيرانها تجاه خيام النازحين بمواصي رفح جنوب القطاع.

وقال الدفاع المدني إنه تم انتشال اصابتين من المنزل وهو لعائلة "الغولة" في شارع النزاز بمنطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبقي 11 شخصًا في عداد المفقودين تحت الأنقاض لصعوبة انتشالهم.

واستشهد طفل وانتشل عدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة المجايدة بمواصي خانيونس

وارتقى 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية على شارع صلاح الدين في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وسجلت عدة إصابات، فجر اليوم السبت، جراء استهداف الاحتلال منزلاً بشارع المغربي في حي الصبرة جنوب غربي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأطلقت طائرات مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار على منطقتي الجلاء والصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، إثر قصف جوي إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال غارات على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، وعلى أرض زراعية في بلدة الفخاري جنوب شرقي خانيونس.

وواصل جيش الاحتلال عمليات نسف المباني في منطقة "الصفطاوي" وغرب مخيم جباليا شمالي القطاع، واستهدفت مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق متفرقة من مخيم جباليا.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلين شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن مستشفى العودة عن وصول شهيدتين و8 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا في منطقة حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على محيط برج النوري، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واصيب عدد من المواطنين إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة المغربي في حي الدعوة شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 4 مواطنين وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال تجمعاً للفلسطينيين في شارع الصحابة بمدينة غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرين بقصف الاحتلال تجمعاً للمواطنين بمحيط مفترق السامر في مدينة غزة.

واستشهد مواطنان اثنان في استهداف مجموعة من المواطنين على مفترق السامر وسط مدينة غزة.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في استهداف تجمع للمواطنين في محيط بركس خضير في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطنان اثنان إثر قصف طيران الاحتلال على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.