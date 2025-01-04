مواجهات مع الاحتلال في نابلس واقتحامات لمناطق عدة في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، مناطق عدة في الضفة الغربية تخللها عمليات دهم ومواجهات.

وشهدت قرية بيت امرين شمال غرب نابلس، مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، بعد اقتحام بلدة سبسطية المجاورة.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدتي إذنا والشيوخ، ومخيم العروب في محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل، ونشرت حواجزها العسكرية في منطقتي واد ريشة، وخلة الفول، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل، وأزالت العلم الفلسطيني من شوارع البلدة، علما أنها أزالته قبل نحو أسبوع.

كما دهمت مخيم العروب، ونصبت حاجزا عسكريا بين أحيائه، ومنعت المواطنين من التنقل.

كما اقتحمت قوات الاحـتلال بلدتي بيت فجار ومراح رباح في بيت لحم حيث صادرت مركبات لمواطنين.

وأصيبت طفلة بشظايا الرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، تجاه منازل المواطنين، حيث اخترقت شظايا رصاص نافذة أحد المنازل، ما أدى لإصابة الطفلة راما نضال العمور بشظايا الرصاص في عينها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.