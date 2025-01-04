700 مظاهرة باليمن تضامنا مع غزة بأول جمعة في رجب

أعلنت جماعة جماعة أنصار الله الحوثي خروج نحو 700 مظاهرة بـ14 محافظة يمنية واقعة تحت سيطرتها، الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة بمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 15 شهرا.

أفادت بذلك قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، لافتة إلى أن هذه المظاهرات التي خرجت في الجمعة الأولى من رجب، تم تنظيمها تحت شعار "ثابتون مع غزة، بهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية"، استجابة لدعوة من "الهيئة الشعبية لنصرة قضايا فلسطين" (غير حكومية).

وذكرت القناة أن "المظاهرة الأضخم" خرجت في ميدان السبعين، الأكبر من نوعه بالعاصمة صنعاء.

ووفق الأناضول، شارك في هذه المظاهرة عشرات آلاف المواطنين، مرددين هتافات من بينها: "بهويتنا الإيمانية، نتصدى للصهيونية"، و"يمن الحكمة والإيمان، متحدي للأمريكان"، و"لا تراجع لا انكسار، نتحدى كل الأشرار"، و"يا غزة يا فلسطين، معكم كل اليمنيين".

كما رفع المشاركون بالمظاهرة لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي والأمريكي على الشعب الفلسطيني، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بثلاثي الشر العالمي المتمثل في الولايات المتحدة وبريطانيا و"إسرائيل"، بحسب البيان الموحد للتظاهرات.

وأكد البيان الصادر عن التظاهرات "مواصلة المعركة المقدسة نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم بكل إيمان وثبات".

كما أكد "الاستمرارية في العمليات العسكرية، والمسيرات المليونية، والفعاليات والأنشطة، والإنفاق في سبيل الله، والمقاطعة الاقتصادية للأعداء" وذلك تضامنا مع غزة.