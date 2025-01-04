(الهجرة الدولية) تدعو إلى وقف النار بغزة لإيصال المساعدات الملحة

دعت المنظمة الدولية للهجرة لوقف إطلاق النار بغزة، التي تتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية، لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن وعاجل للمحتاجين في القطاع.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، بشأن الأوضاع في غزة التي تفاقمت مع حلول فصل الشتاء.

وقالت المنظمة إن ظروف الشتاء القاسية ودرجات الحرارة المنخفضة في غزة تزيد من معاناة النازحين الفلسطينيين.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.

وأضافت: "الأمطار الغزيرة والفيضانات دمرت أماكن إقامة النازحين وملاجئهم المؤقتة".

وذكرت أن العائلات تجد صعوبة في محاولة إصلاح خيامها المتضررة بسبب الاستخدام طويل الأمد.

ودعت المنظمة لوقف إطلاق النار لضمان التوصيل الآمن والعاجل للمساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين، مشيرة إلى أن الفلسطينيين بغزة يستحقون الأمن والمأوى والحياة الكريمة.

وفي البيان قالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب: "استشهد أشخاص ضعفاء، بما في ذلك 7 أطفال على الأقل، بسبب انخفاض حرارة أجسامهم".

وأضافت بوب: "تسلط هذه الوفيات المأساوية الضوء على حاجة أهالي غزة إلى الوصول الفوري إلى المأوى والمساعدات الأخرى".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.