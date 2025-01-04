59 شهيداً في 4 مجازر ضد العائلات بغزة خلال الـ24 ساعة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن وصول 59 شهيداً و 273 مصاباً للمستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اليومية في بيانها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45 ألفاً و 717 شهيداً، و 108آلاف و 856 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونبهت الصحة في بيانها الذي تابعته "الرسالة نت"، بوجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولا زالت "إسرائيل" تُمعن في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ456 توالياً، مرتكبةً جرائم حرب ومجازر مروعة ضد الإنسانية في مختلف محافظات القطاع.

وفي سياق متصل، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن، إن قرابة 7% من سكان قطاع غزة استشهدوا أو أُصيبوا منذ أكتوبر2023، فيما أفاد الإحصاء الفلسطيني بانخفاض عدد سكان القطاع بنسبة 6%.

ولفت بيبركورن الانتباه، إلى أن 25% من الجرحى، والذين يصل عددهم إلى أكثر من مئة ألف جريح، يعانون إصابات دائمة غيرت حياتهم، وسيحتاجون إلى إعادة تأهيل ومساعدات طبية مدى الحياة.