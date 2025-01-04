مجازر جديدة في قطاع غزة: 50 شهيداً وأكثر من 10 مفقودين منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن استشهاد 50 فلسطينياً جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 33 شهيداً في شمالي القطاع.

وأوضحت المصادر أن الدفاع المدني تمكن من انتشال جثامين 5 شهداء بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة غربي مدينة غزة، حيث لا يزال عشرة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.

الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل مكثف مربعا سكنياً في مدينة غزة، حيث دُمرت عمارة سكنية تعود لعائلة العشي، مما أدى إلى استشهاد العديد من أفرادها وجرح آخرين.

في سياق متصل، استهدفت الطائرات الإسرائيلية أيضاً أرضاً زراعية بالقرب من مدرسة المأمونية غربي مدينة غزة، مما أسفر عن إصابتين.

وتستمر حالة الذعر والمأساة في القطاع وسط هذه الغارات المستمرة، في وقت تتعالى فيه النداءات الدولية لوقف التصعيد وضمان الحماية للمدنيين.