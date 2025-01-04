(إسرائيل) تُعلن عدم انسحابها من جنوب لبنان بعد انتهاء وقف إطلاق النار

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إن (إسرائيل) لا تنوي الانسحاب من جنوب لبنان بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار مع حزب الله التي مدتها 60 يومًا. وأفادت هيئة البث "كان" أن (إسرائيل) تزعم أن الجيش اللبناني لا يلتزم بشروط الاتفاق، بينما يواصل حزب الله محاولة إعادة تنظيم صفوفه.

المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال، دورون كدوش، أكد أن (إسرائيل) ستواصل وجودها العسكري في جنوب لبنان بعد انتهاء فترة الـ60 يومًا، وذلك لضمان أمن حدودها الشمالية ومنع حزب الله من إعادة بناء قوته العسكرية.

ووفقًا للاتفاق، كان من المفترض أن يواصل الجيش اللبناني انتشاره في المناطق الحدودية، إلا أن (إسرائيل) تشكك في تنفيذه لهذه المهمة، مؤكدة أن الجيش اللبناني لم يهاجم أهداف حزب الله المعلنة.

في ذات السياق، أفادت مصادر صحفية بأن الجيش (الإسرائيلي) قد يمدد وجوده العسكري في جنوب لبنان إلى 90 يومًا.