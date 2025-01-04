السلطة تعتقل رئيس قسم الطوارئ في مستشفى جنين وتعذيبه في سجن الجنيد

أكدت عائلة قاسم بني غرة، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي، أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قامت بنقله من مقر المقاطعة في جنين إلى سجن الجنيد في نابلس مساء السبت الماضي.

وأضاف والد قاسم، جمعة بني غرة، أن العائلة علمت بهذا النقل، لكنها لا تعرف أي تفاصيل عن وضعه الصحي. وأوضح أن اعتقاله جاء بتهمة تقديم العلاج لشاب مصاب من مخيم جنين، دون توضيح مكان العلاج أو هوية الشاب.

وأشار جمعة بني غرة إلى أن نجله لم يعرض على محكمة ولم يتم تمديد اعتقاله بشكل قانوني، رغم مرور خمسة أيام على توقيفه. كما أكد أن العائلة لم تتلقَ أي معلومات رسمية من السلطات الفلسطينية، وأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع قاسم.

من جانبها، أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أن قاسم بني غرة يتعرض لتعذيب شديد داخل سجن الجنيد، ودعت كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ونقابة الأطباء الفلسطينيين للتدخل العاجل للإفراج عنه.

قاسم بني غرة هو رئيس قسم الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي، ويبلغ من العمر 30 عامًا، وهو متزوج وأب لطفل واحد.