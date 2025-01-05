مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ458

استشهد أكثر من 60 فلسطينيًا في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية (الإسرائيلية) على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتقى 33 شهيدًا منهم في شمال القطاع.

وفي آخر المستجدات ، أفاد الدفاع المدني بانتشال جثامين 5 شهداء، فيما ما زال أكثر من 10 أشخاص مفقودين تحت ركام المنازل المدمر. حيث دمرت الطائرات (الإسرائيلية) مربعًا سكنيًا في المنطقة، بما في ذلك عمارة لعائلة العشي.

من جهة أخرى، أسفر قصف (إسرائيلي) استهدف أرضًا زراعية بالقرب من مدرسة المأمونية غربي مدينة غزة عن إصابتين، بينما استشهد 4 آخرون في غارة استهدفت منزلًا لعائلة الدلو في المدينة. كما ارتقى 4 شهداء آخرين من عناصر تأمين المساعدات الإنسانية في دير البلح جراء قصف مماثل.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 10 أشخاص في قصف استهدف منزلًا لعائلة المجايدة في منطقة المواصي، بينما استشهد 3 آخرون من مدينة رفح جراء غارات مماثلة.

العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع يزداد حدة، مع ارتفاع كبير في عدد الضحايا وسط دمار واسع وتشريد للمواطنين.

وأفادت وزارة الصحة بأن المستشفى الأندونيسي شمال غزة تم إخراجه عن الخدمة ولم يعد يقدم أي خدمات للمرضى أو الجرحى. وقالت في تقريرها اليومي إن حصيلة العدوان على قطاع غزة قد ارتفعت إلى 45,717 شهيدًا و108,856 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.