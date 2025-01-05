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مقاتلو كتيبة جنين يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في بلدة ميثلون

مقاتلو كتيبة جنين يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في بلدة ميثلون
مقاتلو كتيبة جنين يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في بلدة ميثلون

الرسالة نت

تواصل كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة ميثلون في قضاء مدينة جنين، منذ ساعات الفجر الأولى. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابة بالرصاص خلال الاقتحام، كما تم تسجيل ثلاث إصابات أخرى بالرصاص الحي في محافظة نابلس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة، فيما تم منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى إصابة داخل المستشفى الوطني.

فيما أكدت كتيبة جنين أن مقاتليها قد حققوا إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال أثناء محاولاتها اقتحام البلدة، في استمرار للتصدي للاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.

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