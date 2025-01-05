استشهاد الشاب حسن ربايعة بعد اعتقاله وهو مصاب في بلدة ميثلون

أعلنت مصادر محلية استشهاد الشاب حسن ربايعة خلال اعتقاله وهو مصاب، وذلك بعد حصار منزل عائلته في بلدة ميثلون جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل عائلة الشهيد علي ربايعة في البلدة، بعد تسلل قوة خاصة إلى المنطقة، حيث قامت قوات الاحتلال بدفع تعزيزات عسكرية إلى ميثلون، بالتزامن مع اشتباكات مع عناصر المقاومة التي تصدت للاقتحام الإسرائيلي.

يُذكر أن الشهيد حسن ربايعة هو والد الشهيد علي ربايعة الذي استشهد قبل سبعة أشهر، في حلقة جديدة من المواجهات المستمرة مع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة..