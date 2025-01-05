16 ألفًا و612 انتهاكًا ارتكبها الاحتلال والمستوطنون بالضفة خلال 2024

سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نحو 16 ألفًا و612 انتهاكًا، ارتكبتها قوات الاحتالال والمستوطنون بالضفة الغربية، خلال العام الماضي 2024.

وبينت الهيئة، في تقرير لها، الأحد، أن جيش الاحتلال نفذ 13 ألفًا و641 انتهاكا، فيما ارتكب المستوطنون 2971 انتهاكًا.

وتركزت انتهاكات الاحتلال في محافظة الخليل بواقع 2934 انتهاكا، تلتها محافظة نابلس بـ2531 انتهاكا، ثم محافظة رام الله والبيرة التي رصد فيها 2224 انتهاكا.

فيما تركزت انتهاكات المستوطنين في محافظة نابلس بـ806 اعتداءات، ثم محافظة الخليل بـ657 انتهاكا، فمحافظة رام الله والبيرة بـ532 انتهاكا.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن 10 مواطنين استشهدوا خلال العام الماضي على يد المستوطنين، الذين تسببوا بإشعال 373 حريقا في الممتلكات والحقول، في محافظات نابلس ورام الله وجنين وطولكرم، إضافة إلى 451 انتهاكا، تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14 الفًا و212 شجرة، منها 10 آلاف و459 شجرة زيتون.

وأشارت إلى إقامة 51 بؤرة استيطانية جديدة، 36 منها أخذت شكل البؤر الرعوية في محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل، ونابلس، والقدس، وطوباس، وأريحا، وسلفيت، وطولكرم.

وبينت أن سلطات الاحتلال بدأت عملياً بتسوية أوضاع 13 بؤرة، ليتحول جزء منها مستقبلا إلى مستوطنات، عبر قرارات حكومية وتعديل حدود مستعمرات.

ولفتت الهيئة أن عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية عام 2024 ما مجموعه 770 ألفًا و420 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.