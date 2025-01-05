قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال بعملية لـ(القسام) و(السرايا) في بيت لاهيا

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاحد، أنها أوقعت أفراد قوة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح غربي مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالاشتراك مع "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

وقالت "كتائب القسام"، في بلاغ عسكري عبر منصة "تليغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجــاهدونا تنفيذ عملية مشتركة مع مجــاهدي سرايا القدس، بعد أن قاموا بالاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود صهاينة بالأسلحة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وأوضحت في بلاغها، أن المقاومين لاحقوا أحد الجنود الذي فرّ من المكان، وأجهزوا عليه من المسافة الصفر.

وتواصل "كتائب القسام" ومعها فصائل المقاومة الفلسطينية، التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة، موقعة الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته.

ورغم مرور 3 شهور على عدوان الاحتلال العنيف على محافظة شمال قطاع غزة، إلا أنّ فصائل المقاومة تواصل التصدي، بكل الوسائل المتاحة، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها التي توقع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال، الذي يرتكب الجرائم والفظائع هناك بحق المدنيين وسط حصار خانق.