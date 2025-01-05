الأورومتوسطي: (إسرائيل) تنتهج سياسة خطرة لتقويض النظام العام وتفكيك الأمن في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" تنتهج سياسة خطرة لتقويض النظام العام وتفكيك منظومتي الأمن والعدالة في قطاع غزة، على نحو منهجي بشكل يضمن إهلاك الفلسطينيين بعضهم بعضًا.

وأوضح الأورومتوسطي في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأحد، أن جيش الاحتلال سعى منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023 لاستهداف أفراد الشرطة المدنية والأمن؛ لإشاعة حالة من الفوضى والانفلات الأمني.

وأشار المرصد الحقوقي إلى أن حالة الفوضى وانهيار المنظومة الأمنية في غزة باتت بيئة خصبة لتفاقم ظاهرة الانتقام الفردي، وتسوية الخلافات والثأر بطرق غير قانونية.

وشدد على أن المنهجية التي تتبعها "إسرائيل" لا تشكل فقط انتهاكًا خطرًا للقانون الإنساني الدولي، بل إنها تُفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

وأكد المرصد الحقوقي، أهمية ضبط الأمن والسلم المجتمعي ضمن الأطر القانونية، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية دون تجاوزات.

ودعا الأورومتوسطي، المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف استهداف الشرطة والعدالة ونؤكد أن وقف الإبادة الجماعية هو الحل الجذري للأزمات الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.