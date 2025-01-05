ثلاثة شهداء بقصف منزل مأهول في البريج

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مجزرة جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، باستهداف منزل مأهول في مخيم البريج للاجئين، وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا مأهولًا لعائلة "عماد الدين" في مخيم البريج للاجئين، ما أدى لارتقاء عددًا من الشهداء؛ بينهم طفل، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

ووفق مصادر محلية وطبية متطابقة، أن 3 شهداء ارتقوا وأصيب عدد من المواطنين المدنيين بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "عماد الدين" قرب صيدلية العودة في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

ونوه المصادر إلى أن الشهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ بينهم الطفل أسامة خالد كمال عماد الدين (5 سنوات) ووالده خالد كمال محمد عماد الدين (35 عامًا).

وأفادت مستشفى "العودة- النصيرات"، بوصول 7 إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة "بلوك 3" بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 24 شهيدًا ارتقوا وأصيب العشرات من المواطنين المدنيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد.