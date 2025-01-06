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^200 مثال: غزة العزة

مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ458

358 يوم من العدوان على قطاع غزة.jpg
358 يوم من العدوان على قطاع غزة.jpg

الرسالة نت

ارتفع عدد الشهداء في الساعات الأخيرة جراء عدة غارات عنيفة على مدينة غزة ومناطق أخرى، حيث استشهد حوالي 32 شخصًا وأصيب 208 آخرون في 5 مجازر متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة كبيرة في الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.

 

وتجددت الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، حيث استشهد مواطنون وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقق سكنية ومنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، لا سيما في مدينة غزة وبلدة رفح.

وتستمر الأوضاع الإنسانية في التدهور في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي أودى بحياة الآلاف وخلق وضعًا كارثيًا يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 45,805 مواطنين وإصابة 109,064 آخرين منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. ووفقًا للتقارير، تشكل النساء والأطفال ما نسبته 72% من الضحايا، في حين أن معظم المستشفيات والمراكز الصحية توقفت عن العمل جراء القصف المتواصل أو نفاد الوقود.

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#غزة #إبادة #طوفان_الأقصى

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