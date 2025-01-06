اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة شرق نابلس إثر اقتحام قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال داخل حارة الحشاشين بالمخيم.

وأكدت مصادر محلية أن مقاتلي كتائب شهداء الأقصى - شباب الثأر والتحرير تصدوا لاقتحام القوات الإسرائيلية، حيث استهدفوا الجنود بوابل كثيف من الرصاص في محيط حارة مقدوشة. وأفادت المصادر بأن المقاتلين تمكنوا من استهداف القوات المقتحمة بعبوة ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار، ما أدى إلى حدوث انفجارات ضخمة داخل المنطقة.

من جانبه، لم ترد أي أنباء رسمية من قوات الاحتلال حول حجم الخسائر أو الإصابات في صفوفها بعد الهجوم. وتشهد المنطقة توتراً شديداً وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء المخيم.

ويعتبر هذا الاقتحام جزءاً من سلسلة من التصعيدات العسكرية التي تشهدها الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، في ظل استمرار المواجهات بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.