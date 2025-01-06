ارتفاع عدد الوفيات بين النازحين بسبب البرد القارس إلى 8 وفيات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب البرد القارس وموجات الصقيع التي تضرب قطاع غزة، حيث بلغ عدد الضحايا 8 حالات وفاة حتى الآن. وأكدت التقارير أن الضحايا هم من النازحين الذين دمّر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم في وقت سابق، مما تركهم في ظروف مأساوية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار موجة الصقيع الشديدة التي تعصف بالمنطقة، خاصة مع افتقار العديد من الأسر النازحة إلى المأوى والوسائل الأساسية للتدفئة. وتعتبر هذه الحوادث بمثابة انعكاس للمعاناة المستمرة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون جراء التصعيد العسكري والظروف القاسية التي تسببت فيها الاعتداءات الإسرائيلية.