أجهزة السلطة تنتشر في طرقات نابلس بحثاً عن منفذي عملية (الفندق)

قال شهود عيان في مدينة نابلس إن عناصر من أجهزة السلطة الفلسطينية انتشرت بكثافة في العديد من الطرقات داخل المدينة وقراها، وذلك عقب عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة وسيارة للمستوطنين قرب قرية "الفندق" شرق قلقيلية.

وأوضح الشهود أن أجهزة السلطة بدأت بعمليات بحث وتحري مكثفة في محاولة للوصول إلى المقاومين الذين نفذوا الهجوم، والذي أفاد جيش الاحتلال أن المنفذين انسحبوا بعده بسيارة تجاه مدينة نابلس.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن أجهزة السلطة تدقق في تسجيلات بعض الكاميرات الأمنية في المنازل المجاورة للمكان، في محاولة للحصول على معلومات إضافية حول منفذي العملية.

وكانت العملية قد أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، وذلك إثر الهجوم الذي نفذه عدد من المقاومين صباح اليوم الاثنين.

موقع الشاهد