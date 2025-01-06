حصلت "الشرق" من مصادر في "حماس" على قوائم المحتجزين الإسرائيليين الذين وافقت الحركة على الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى.

وتضم القائمة أسماء عسكريين ومدنيين وقصر، كما أن بينهم أحياء ومتوفين، فيما قال قيادي كبير في "حماس" لـ"الشرق" إن الحركة وافقت على الإفراج عن 34 محتجزاً ضمن قائمة قدمتها تل أبيب للتبادل في المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار.

"الشرق" تنشر قائمة "حماس" للمحتجزين الإسرائيليين في صفقة التبادل

وأضاف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية وتعقيدات الموقف، أن القائمة التي قدمتها إسرائيل ووافقت عليها الحركة " تأتي وفق المحددات المتفق عليها في الجولة الأخيرة من المفاوضات السابقة، وتشمل النساء والمرضى والأطفال.

وشدد المصدر على أن "حماس" أعطت موافقتها لكن من دون أن تحدد الأحياء والأموات بين الأسماء لحاجة الفصائل الفلسطينية إلى نحو أسبوع لتحديد التفاصيل المتعلقة بحياة المحتجزين.

أسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين وافقت "حماس" على الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل

(أطفال ونساء)

1- رومي جونين - 24 عاماً

2- إميلي دماري - 28 عاماً

3- أربيل يهود - 29 عاماً

4- دورون شتاينبريشر - 31 عاماً

5- أريئيل بيباس - 5 أعوام

6- كيفير بيباس - عام

7- شيري سيلبرمان بيباس - 33 عاماً (أعلنت حركة "حماس"، في 29 نوفمبر 2023، مقتل الرضيع كفير بيباس وشقيقه أريئيل البالغ من العمر حينها 4 سنوات وأمهما شيري سيلبرمان جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة).

(مجندات)

8- ليري ألباج - 19 عاماً

9- كارينا أرييف - 20 عاماً

10- أجام بيرجر - 20 عاماً

11- دانييل جيلبوع - 20 عاماً

12- نعامة ليفي - 20 عاماً

(كبار السن فوق 50 عاماً)

13- أوهاد بن عمي - 55 عاماً

14- جد موشيه موسى - 80 عاماً

15- كيث شموئيل سيجل - 65 عاماً

16- عوفر كالديرون - 53 عاماً

17- إيليا شرابي - 52 عاماً

18- إسحاق الجريت - 69 عاماً

19- شلومو منصور - 86 عاماً

20- أوهاد ياهالومي - 50 عاماً

21- يوسف يوسف الزيادنة - 54 عاماً

22- عوديد ليفشيتس - 84 عاماً

23- تساحي عدن - 50 عاماً

(عسكريون إسرائيليون مرضى)

24- هشام السيد - 36 عاماً (جندي إسرائيلي من بدو النقب محتجز منذ أبريل 2015)

25- ياردين بيباس - 35 عاماً

26- ساجي ديكل تشين - 36 عاماً

27- إيير هورن - 46 عاماً

28- عمر وينكيرت - 23 عاماً

29- ألكساندر تروفانوف - 28 عاماً

30- إيليا كوهين - 27 عاماً

31- أور ليفي - 34 عاماً

32- أفيرا منجيستو - 38 عاماً (جندي إسرائيلي من أصول إفريقية محتجز منذ عام 2016)

33- طال شوهام - 39 عاماً

34- عمر شم طوف - 21 عاماً

وأوضح مصدر بحركة حماس أن الطفلين بيباس (1 و5 في القائمة)، كان أحدهما عمره سنة واحدة، والثاني 5 سنوات، وكانت كتائب القسام أعلنت أن غارة إسرائيلية قتلتهما مع والدتهما في 30 نوفمبر 2023، وكانت حماس عرضت الإفراج عنهم في الدفعات الأولى من تبادل الأسرى، ورفضت إسرائيل، ثم عرضت حماس لاحقاً تسليم الجثث ضمن تبادل لكن إسرائيل رفضت.

وقال المصدر إن الأسماء السبعة في مقدمة القائمة هي لنساء وأطفال، وبخلاف الطفلين بيباس وأمهما، الخمسة هناك مجندات، ثم هناك 11 من كبار السن فوق 50 عاماً، ثم أسماء لأشخاص تصنفهم حماس ضمن فئة الجنود والعسكريين، لكن إسرائيل تقول إنهم مرضى.

ونقل مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، باراك رافيد، عن مصدر إسرائيلي قوله إن حماس "أكدت" قائمة المحتجزين الـ34 الذين تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة دون توضيح عدد الأحياء والأموات بينهم.

وقال مسؤول في حركة "حماس" لوكالة "رويترز" إن أي اتفاق مشروط بالتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.