مقاومون يطلقون النار تجاه سيارة شرطة عند مدخل مستوطنة (أريئيل)

استهدف مقاومون سيارة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "أريئيل" المقامة شمال غرب مدينة سلفيت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار بعدما تعرضت لإطلاق نار من مقاومين واصيب عدد من الشرطة بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال فرض إغلاق كامل على مداخل مدينة سلفيت وقراها منذ ساعات صباح اليوم، في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها مقاومون واسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين بينهم محقق في شرطة الاحتلال.

وتغلق قوات الاحتلال المدخل الشمالي للمدينة بالبوابات الحديدية، إلى جانب إغلاق الطرق الترابية، ونصب الحواجز العسكرية على معظم المداخل، ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج، وعزل البلدات والقرى عن بعضها البعض.

وأغلقت جرافات الاحتلال مدخل بلدة دير استيا الرئيسي بالأتربة، وفرض الاحتلال سياسة العقاب الجماعي، وشدد الخناق على حركة تنقل المواطنين.

وقتل 3 إسرائيليين وأصيب 7 اثنان بحالةٍ خطيرة صباح اليوم الاثنين، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية ومركبة قرب قرية الفندق شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وتمكن منفذوها الانسحاب.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي، مقتل 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارتين خاصتين، فيما أصيب 7 من ركاب الحافلة برصاص مقاومين فلسطينيين، مشيرًا إلى أنّ بين الإصابات سائق الحافلة وقد وصفت حالته بالخطيرة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، إن أحد القتلى محقق في مركز شرطة الاحتلال في مستوطنة "أرئيل" يدعى "إلعاد يعقوب فنيكلشتاين" .

وذكرت مصادر إعلامية، أنّ عملية إطلاق النار وقعت على الشارع الرئيس المارّ بقرية الفندق، عند مدخل بلدة حجة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ العملية وقعت بين مستوطنتي "كارني شمرون" و"كيدوميم".

وأكد الإسعاف الإسرائيلي، مقتل 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارتين خاصتين، فيما أصيب 7 من ركاب الحافلة برصاص مقاومين فلسطينيين، مشيرًا إلى أنّ بين الإصابات سائق الحافلة وقد وصفت حالته بالخطيرة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، إن أحد القتلى محقق في مركز شرطة الاحتلال في مستوطنة "أرئيل" يدعى "إلعاد يعقوب فنيكلشتاين" .

وذكرت مصادر إعلامية، أنّ عملية إطلاق النار وقعت على الشارع الرئيس المارّ بقرية الفندق، عند مدخل بلدة حجة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ العملية وقعت بين مستوطنتي "كارني شمرون" و"كيدوميم".