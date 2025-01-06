(القسام) و (الأقصى) في مخيم جنين: لا تجبرونا أن نصل إلى مربع اللاعودة

طالبت كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى، بوضع حد للظلم الذي يتعرض له مخيم جنين، في ضوء استمرار الحملة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالمخيم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته "القسام" و "الأقصى"، مساء الإثنين، داخل مخيم جنين، وظهر فيه عشرات المقاومين من الفصيلين.

وقال متحدث في المؤتمر إن "السلطة الفلسطينية تجاوزت الخطوط الحمراء، وقتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج، ومنعت كل شيء عن المخيم من ماء وكهرباء وتعليم".

وطالب "كل مسؤول بالوطن بالوقوف عند مسؤولياته ووضع حد للظلم الواقع على المخيم".

وتابع حديثه مخاطبًا السلطة الفلسطينية "لا تجبرونا أن نصل إلى مربع اللاعودة الذي لا تحمد عقباه، لأنه يصب في مصلحة أعدائنا، ونحرص أن يبقى سلاحنا ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وارتفعت حصيلة القتلى في المخيم، منذ بدء الحملة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، منذ منتصف ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلى 14، بينهم 6 من عناصر الأمن.

ولاقت الحملة الأمنية رفضًا فصائليًا واسعًا، حيث صدرت في الآونة الأخيرة جملة بيانات وتصريحات أجمعت فيها الفصائل الفلسطينية على ضرورة إنهاء حصار المخيم ووقف نزيف الدم وملاحقة المقاومين، والاحتكام لطاولة الحوار الوطني، وسط تأكيدات أنّ ما يجري يتماهى مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعلنت قوى سياسية، ومؤسسات أهلية وحقوقية، وشخصيات وطنية وحقوقية ومجتمعية، إطلاق مبادرة "وفاق"، بهدف احتواء "الأزمة الراهنة" في جنين ومخيم جنين، ووضع أسس لعلاقات وطنية متينة ومستدامة.

واقترحت المبادرة إطلاق حوار وطني يجمع كافة المؤسسات والفعاليات والقوى السياسية لوضع خطة شاملة للخروج من الأزمة الحالية، وصياغة ميثاق وطني يضمن عدم تكرارها في كافة المحافظات، لكنّ الأجهزة الأمنية أكدت مرارًا أنّه "لا حوار مع الخارجين عن القانون إلا بتسليم سلاحهم".