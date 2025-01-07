استشهاد شاب واغتيال أسير محرر في قصف واشتباكات مع الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد الشاب سليمان مصطفى قشيطات فجر اليوم الثلاثاء في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون جنوب طوباس، حيث استهدفت ما زعم الاحتلال أنها "خلية مسلحين". وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إنه قصف الموقع بعد تصنيفه هدفًا عسكريًا. وأضافت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت إصابة حرجة للغاية إلى المستشفى، قبل أن تؤكد المصادر المحلية في البلدة استشهاد الشاب قشيطات.

وفي تطور آخر، اغتالت قوة إسرائيلية الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة أمام منزله في واد الباذان، قضاء نابلس. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأطلقت النار على دبابسة، مما أسفر عن استشهاده على الفور.

في وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون بعد منتصف الليل، حيث انتشرت في العديد من أحيائها وشرعت بمداهمة منازل الفلسطينيين، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة. وتزامن هذا الاقتحام مع استمرار اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث نشرت قوات الاحتلال المشاة والقناصة في أرجاء المخيم، كما عملت آليات الاحتلال على تجريف البنية التحتية داخل المخيم، بما في ذلك الشارع الرئيسي المؤدي إليه.

وفي أثناء اقتحام مخيم الفارعة، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوة إسرائيلية، في وقت كانت فيه الطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر التابعة للاحتلال تحلق بشكل مكثف في الأجواء.