انفوجرافيك: منذ أكتوبر 2023.. تصاعد التغوُّل الاستيطاني بالضفة

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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
منذ أكتوبر 2023.. تصاعد التغوُّل الاستيطاني بالضفة
07 يناير 2025 . الساعة: 08:14 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299719
كلمات مفتاحية
الضفة المحتلة
الاستيطان
مستوطنين
طوفان الأقصى
الحرب بغزة
الاستيطان بالضفة
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