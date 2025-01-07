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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: منذ أكتوبر 2023.. تصاعد التغوُّل الاستيطاني بالضفة

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الضفة المحتلة الاستيطان مستوطنين طوفان الأقصى الحرب بغزة الاستيطان بالضفة

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