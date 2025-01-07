منظمة الصحة العالمية: الشتاء القاسي في غزة يزيد من معاناة النازحين

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الظروف الشتوية القاسية في قطاع غزة تزيد من صعوبة بقاء النازحين على قيد الحياة، مشيرة إلى أن الأجواء الباردة والأمطار الغزيرة تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر منصة "X" أن انخفاض درجات الحرارة والطقس البارد تزيدان من معاناة العائلات النازحة، التي تجد صعوبة في إيجاد مأوى مناسب. وأشارت إلى أن العديد من الخيام التي توفر الإيواء للنازحين أصبحت مغمورة بالمياه أو تضررت جراء القصف، مما يعرض السكان لمخاطر كبيرة.

وأضافت المنظمة أن هذه الظروف الشتوية تسببت في وفاة 7 أطفال رضع نتيجة البرد القارس، كما أنها تساهم في انتشار الأمراض بشكل أكبر، مما يزيد من معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع.

وأكدت المنظمة أن هذه الظروف الصعبة تجعل الفئات المستضعفة في غزة أكثر عرضة للخطر، وتدعو إلى مزيد من الدعم الإنساني لتخفيف معاناتهم.