حمدان يوضح موقف حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار

أوضح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، أن موقف حركته في المفاوضات، مبنية على وقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة دون شروط.

وبين حمدان في مؤتمر صحفي بالجزائر أن "العدو يمنع عن الشعب الفلسطيني في غزة كل شيء، ويمعن في القتل والتدمير".

لكنه أكد بالقول "رسالة المقاومة أنها متواصلة وإرادتها عالية، ولن يفت في عضدها شيء رغم التضحيات".

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق؛ بسبب رفض حكومة الاحتلال مطالب حماس بإنهاء الحرب، وسحب قواتها من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ459 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة، وارتكاب جرائم التطهير العرقي في قطاع غزَّة، باستخدام كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، والتي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين منذ بداية الحرب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45 ألفًا و885 شهيدًا، و 109 آلاف و196 إصابة، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الثلاثاء.