جماهير غفيرة تشيّع الشهيد القائد القسامي جعفر دبابسة في نابلس

خرجت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، في موكب تشييع الشهيد القائد القسامي جعفر أحمد دبابسة (40 عاما)، والذي اغتالته قوات خاصة من جيش الاحتلال أثناء تواجده أمام منزله في بلدة “الباذان” شرق محافظة نابلس بالضفة الغربية.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد القائد دبابسة، وسط هتافات مطالبة بالانتقام والرد على جريمة الاغتيال الجبانة، مؤكدين أنّ جرائم الاحتلال لن توقف الغضب المتصاعد والضربات القوية.

وصدحت حناجر الجماهير بالتكبير، وطالبت بالتمسك بطريق المقاومة الذي تخضب بدماء الشهداء القادة والأبطال الميامين في ميادين الضفة الغربية.

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الشهيد القائد جعفر أحمد دبابسة من نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام في بيان اليوم الثلاثاء، “بأسمى آيات الشموخ والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام، فارسًا من فرسانها الميامين، الشهيد القسامي القائد جعفر أحمد دبابسة”.

وأوضحت أنه ارتقى إلى العلا فجر اليوم الثلاثاء 00 رجب 1446هـ الموافق 07-01-2025م إثر عملية اغتيال جبانة تعرض لها في قرية واد الباذان بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت: “تستذكر كتائب القسام مسيرة شهيدها القائد الذي كانت له صولات وجولات في مقارعة العدو الصهيوني انطلاقًا من انتفاضة الأقصى ومرورًا بهبة القدس ووصولًا إلى طوفان الأقصى”، مؤكدةً أن “مجاهديها ماضون على ذات الدرب حتى التحرير بإذن الله”.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر القسامي جعفر دبابسة، بعد تسلل قوة خاصة إلى بلدة الباذان، وإطلاق الرصاص عليه أثناء تواجده أمام منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ومن ثم أُعلن عن استشهاده لاحقا.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن عمليات الاغتيال الجبانة والجرائم المتصاعدة بحق شعبنا لن تثنيه عن مواصلة طريق المقاومة، وستبقى شعلة النضال مستمرة وتتناقل بين الأجيال حتى تحرير فلسطين واستعادة حقوقنا المسلوبة.

ونعت الحركة شهيدها المجاهد “دبابسة” مؤكدة في الوقت ذاته أن المقاومة بالضفة مستمرة، لا يوقفها اغتيالات ولا اعتقالات حتى التحرير.

وشددت على ضرورة رفع وتيرة العمليات البطولية في كافة أنحاء الضفة الغربية، ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقاومته ورموزه الوطنية، موجهة التحية للسواعد المباركة التي لا تزال تحمل السلاح وتواجه المحتل رغم حملات التضييق والملاحقة.