الأمم المتحدة تدين استهداف (إسرائيل) قافلة مساعدات إنسانية وسط غزة

استنكرت الأمم المتحدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في غزة.

ودعت إلى رفض الانتهاكات بحق طواقم الوكالات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين، وسط ما يرتكبه الاحتلال من حصار وحرب إبادة منذ 15 شهرًا.

وأدان برنامج الأغذية العالمي، إطلاق قوات الاحتلال النار على قافلة تحمل إشاراته بوضوح، قرب "حاجز وادي غزة" وسط القطاع.

وقال البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني: إن "الاعتداء عرّض حياة طاقم القافلة لخطر هائل، وأدى إلى توقف المركبات عن الحركة".

وتابع "تعرضت القافلة التي تتألف من 3 مركبات تحمل 8 موظفين لإطلاق نار مُعاد، رغم حصولها على جميع الموافقات اللازمة من السلطات الإسرائيلية".

وأوضح البرنامج أن 16 رصاصة على الأقل أصابت المركبات، ولحسن الحظ لم يُصب أي من الموظفين في هذه الواقعة المرعبة.

وبيّن أن "هذا الحدث غير المقبول ليس سوى أحدث مثال على بيئة العمل المعقدة والخطيرة التي يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي والوكالات الأخرى اليوم".

وشدد على أنه "لا بد من تحسين الظروف الأمنية في غزة على وجه السرعة، حتى تستمر المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

وحث برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية أرواح المدنيين، والسماح بمرور آمن للمساعدات الإنسانية.

من جانبها، علّقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي ‏سيندي ماكين، على الواقعة في منشور عبر منصة "إكس" بالقول: "إنه أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضافت أن "قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تحمل علامات واضحة وطاقمًا من 8 أشخاص، تعرضت لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية رغم الحصول على التصاريح المسبقة".

وشددت ماكين على أن "العاملين في المجال الإنساني ‫ليسوا هدفًا".

وأضافت "‏يجب أن يكون لدينا وصول آمن لمواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة".