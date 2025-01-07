يعالون: الجنود (الإسرائيليون) يجب أن يشعروا بالقلق عند سفرهم خشية الاعتقال

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجنود يجب أن يشعروا بالقلق عند سفرهم للخارج.

وأضاف يعالون في تصريح له، إن "الجنود الذين يسافرون إلى الخارج يجب أن يشعروا بالقلق لأنه قد يتم اعتقالهم".

وأشار إلى أن وقف نشر الفيديوهات من داخل غزة من قبل الجنود والضباط لن يجدي نفعًا، لأن وزراء حكومة الاحتلال سيعودون للحديث عن إخلاء غزة والاستيطان فيها، وفق قوله.

ورفعت مؤسسة هند رجب، دعوى قضائية ضد جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وبحسب موقع "إسرائيل اليوم"، تم رفع الدعوى بالفعل الأسبوع الماضي في الأرجنتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، سبقها قرار محكمة برازيلية قبل أيام بإصدار مذكرة اعتقال وتحقيق مع جندي إسرائيلي للاشتباه في مشاركته في جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية.

وتبحث مؤسسة "هند رجب" التي تأسست في سبتمبر/ أيلول 2024، في حسابات الجنود الإسرائيليين الذين يتجوّلون حول العالم، عن محتوى يوثّق الجرائم التي ارتكبوها أثناء خدمتهم العسكرية خلال الحرب على غزة، وتقدّم طلبات اعتقال ضدّهم.

وحتى الآن، رفعت المؤسسة دعاوى قضائية ضد ما لا يقل عن 28 جنديًا في ثماني دول مختلفة.

كما قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، معلومات حول جرائم حرب ارتكبها أكثر من ألف جندي وضابط، في قطاع غزة ولبنان.