بعد البرازيل.. شكوى أخرى ضد جندي (إسرائيلي) في الأرجنتين

رفعت مؤسسة هند رجب، دعوى قضائية ضد جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وبحسب موقع "إسرائيل اليوم"، تم رفع الدعوى بالفعل الأسبوع الماضي في الأرجنتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وقالت المؤسسة إن لديها أدلة دامغة على ذلك.

في ضوء ذلك، تتواصل مطاردة الجندي المطلوب من البرازيل، حيث أصدرت محكمة اتحادية مذكرة تحقيق بحقه للاشتباه في مشاركته في جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية.

وتأسست مؤسسة هند رجب في سبتمبر 2024 في بروكسل كمنظمة غير ربحية تحمل اسم فتاة فلسطينية قتلها جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة.

و تبحث المؤسسة في حسابات الجنود الإسرائيليين الذين يتجوّلون حول العالم، عن محتوى يوثّق الجرائم التي ارتكبوها أثناء خدمتهم العسكرية خلال الحرب على غزة، وتقدّم طلبات اعتقال ضدّهم.

وحتى الآن، رفعت المؤسسة دعاوى قضائية ضد ما لا يقل عن 28 جنديًا في ثماني دول مختلفة.

كما قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، معلومات حول جرائم حرب ارتكبها أكثر من ألف جندي وضابط، في قطاع غزة ولبنان.