حماس تدعو العقلاء في السلطة للعمل على كفّ أيدي الأجهزة الأمنية عن الشعب ومقاومته

أكدت حركة حماس على أن إطلاق الأجهزة الأمنية النار على مركبة للمقاومين شمال طولكرم يعد تصعيد خطير، وتساوُق مع سياسات الاحتلال الرامية لاستئصال المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية.

ودعت في بيان صحافي وصل "الرسالة نت" العقلاء في السلطة وحركة فتح إلى العمل على كفّ أيدي الأجهزة الأمنية عن شعبنا ومقاومته، والاصطفاف خلف خيار المقاومة.

وذكرت حماس في بيانها أن استمرار جرائم الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة المحتلة بحق أبناء شعبنا ومقاومته، وملاحقة رجال المقاومة وإطلاق النار عليهم، وجريمة إطلاق النار على مركبة فلسطينية في بلدة عتيل شمالي طولكرم صباح اليوم، وإصابة ثلاثة مقاومين كانوا يستقلّونها إصابة أحدهم خطيرة؛ هو تصعيد صادم وخطير، وتأكيد للمسار اللاوطني الذي تسلكه هذه الأجهزة وقياداتها، وإصرارها على انتهاك كافة القواعد الوطنية، والأعراف التي سار عليها شعبُنا في كافة مراحل مقاومته لهذا الاحتلال الفاشي.

وأشارت إلى أن جريمة ملاحقة المقاومين هي تساوُقٌ خطير مع سلوك الاحتلال وجيشه المجرم في الضفة المحتلة وغزة، وسعيِه المحموم لاستئصال المقاومة وتصفية قضيتنا الوطنية.

ودعت حماس العقلاء في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، للعمل على كفّ أيدي الأجهزة الأمنية عن شعبنا الفلسطيني ومقاومته، وتصويب عقيدتها، والتوحُّد خلف خيار المقاومة الكفيل بدحر الاحتلال، في ظل حرب الإبادة الوحشية التي يشنّها على قطاع غزة، ومخططات التهجير التي يسعى لتنفيذها في الضفة.

