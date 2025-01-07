حماس تُطالب بمواقف عربية وإسلامية قوية لصد أطماع (إسرائيل العدوانية)

قالت حركة "حماس"، إن ما تداولته حسابات إسرائيلية رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من خرائط تشمل أراضي فلسطينية والأردن وسوريا ولبنان، مع عبارات تدعو لضمّها، "تأكيد لطبيعة هذا الكيان العدوانية الاستعمارية".

وشددت "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، على أن التصريحات العدائية لقادة الاحتلال تستدعي مواقف قويّة من الحكومات العربية والإسلامية، للتصدي لأطماعه ووقف جرائمه.

ونوهت إلى أن نشر تلك الخرائط جاء بالتزامن مع تصريحات لقادة الاحتلال تُعلِن النية عن تهجير الشعب الفلسطيني وضم أراضٍ فلسطينية وعربية.

ورأت أن نشر الخرائط والتصريحات "تؤكد طبيعة كيان الاحتلال وأطماعه التوسعية، ونيّاته لتصعيد عدوانه بهدف إخضاع شعوب المنطقة، وسلب خيراتها".

وأكملت حماس: "إن هذه السياسات العدوانية، والتصريحات العلنيَّة المتكررة، والمتزامنة مع حرب إبادة وتطهير عرقي وحشية مستمرة في قطاع غزة والضفة؛ تستدعي مواقف وإجراءات قويّة من جامعة الدول العربية".

ودعت، الحكومات العربية والإسلامية لصدّ هذه الأطماع، ووقف الجرائم "الصهيونية" المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم سبل الدعم والإسناد له في مواجهة مخططات فاشية تستهدف المنطقة برمّتها.