زعيمان بالمعارضة (الإسرائيلية) يهاجمان نتنياهو ويطالبان بوقف الحرب

هاجم الزعيمان بالمعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد ويائير غولان، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات منفصلة، وطالباه بالتوصل لصفقة تبادل شاملة ووقف الحرب على فطاع غزة.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن صفقة التبادل وإنهاء الحرب يحظيان بدعم شعبي "غير مسبوق"، إضافة إلى دعم أحزاب المعارضة أيضًا، داعيًا حديث إذاعي، نتنياهو "لأن يفعل ما يصبُّ في مصلحة إسرائيل، وليس ما يخدم توازناته السياسية".

وأضاف لابيد أن عدم عودة الأسرى لمنازلهم حتى الآن يُعدُّ فشلاً لحكومة نتنياهو.

وتطرق لابيد خلال اجتماع لحزبه "هناك مستقبل"، لفتح التحقيقات ضد جنود إسرائيليين في عدد من دول العالم، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية وواصفًا ذلك بأنه "الفشل الأفظع والأكبر".

وتابع: "كان من الممكن منع هذا الفشل بشكل كامل، لكن هذه الحكومة لا تعرف كيف تدير أي شيء، كما أنها لا تعرف كيف تدير الاقتصاد، ولا تعرف كيف تعيد أسرانا، فهي تدمر مكانتتا بالكامل في العالم". وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

من جانبه، دعا زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، إلى صفقة تبادل شاملة، مضيفًا أن فكرة التوصل إلى صفقة جزئية لا تعيد جميع الأسرى في غزة "هي الطريق الرهيب إلى حرب لا نهاية لها".

وأضاف: "الحرب على غزة انتهت منذ زمن، إلا أن حكومة نتنياهو لم توقف هذه الحرب "رغبة في البقاء بالسلطة وأوهام الاستيطان في غزة"، مشيرًا إلى أن "كل جندي يقتل في غزة شهادة على الإهمال السياسي والأمني للحكومة".

ويواجه نتنياهو وحكومته اتهامات إسرائيلية داخلية بإفشال التوصل لصفقة تبادل للأسرى وإصراره على استمرار الحرب خدمة لمصالحه السياسية وبقائه على سدة الحكم.

وتتواصل المظاهرات والاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى، وسط مصادمات ومواجهات باتت شبه يومية مع شرطة الاحتلال التي تقمع بدورها المتظاهرين وتعتقل عددًا منهم.