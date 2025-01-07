(القسام) تستولي على مسيّرات للاحتلال جنوب قطاع غزة

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، مشاهد تظهر الاستيلاء على عدد من المسيرات "الإسرائيلية" شرق رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت "القسام" أن "عملية الاستيلاء على الطائرات المُسيّرة تمت في المناطق الشرقية لمدينة رفح، جنوب قطاع غزة".

وتضمنت المشاهد عرض أحد مقاتلي "القسام" لما يقارب 5 طائرات مُسيّرة تابعة للاحتلال، تمت السيطرة عليها.

كما بثّت "القسام" مشاهد من استهداف مقاتليها دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي وبقايا آلياته المستهدفة شرق مفترق الصفطاوي الواقع غرب معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد 3 دبابات طراز "ميركافا"، الأولى بعبوة شديدة الانفجار، والثانية التي كانت ضمن قوة النجدة بقذيفة "شواظ"، والأخيرة بصواريخ "الياسين 105"، أطلقها أحد مقاتلي "القسام" عليها وهي متحركة.

وأظهر المقطع إصابتها إصابات مباشرة، كما تضمن مشاهد من بقايا آليات مستهدفة.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023 تبث فصائل المقاومة الفلسطينية مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة ونصب كمائن ناجحة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 459 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.