تطورات اليوم الـ 460 من حرب غزة

دخلت حرب "إسرائيل" وجريمة الإبادة الجماعية، التي تُنفذها قوات الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية والمدنيين والنازحين في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، يومها الـ 460 على التوالي، تزامنًا مع تواصل قصف واستهداف المنازل المأهولة وارتكاب مجازر جديدة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 45 ألفًا و885 شهيدًا، بالإضافة لـ 109 آلاف و196 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ 96 عمليته العسكرية على شمال غزة عبر القصف الجوي والمدفعي وتدمير المنازل وفرص سياسة التجويع والحصار.

وحذرت وزارة الصحة، الثلاثاء، من كارثة حقيقية تعصف بالمستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الادوية وحضانات الاطفال في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في القطاع، بسبب نقص الوقود.

وأحصت مصادر طبية استشهاد 49 فلسطينيا منذ فجر أمس الثلاثاء حتى منتصف الليلة ( الثلاثاء/الاربعاء) في مختلف مناطق القطاع.

آخر التطورات

واستشهد ،فجر الاربعاء، ٣ مواطنين جراء قصف منزل لعائلة البنا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وهم أحمد نبيل البنا 17عامًا ،حذيفة نبيل البنا22عامًا، وهبة محمد سلمان البنا (الحج) 48عامًا.

ووصل فجر اليوم 5 شهداء وعدد من الإصابات لمستشفى المعمداني باستهداف منزل لعائلة "برغوت" قرب مسجد بلال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

كما وشن طيران الاحتلال فجر اليوم غارة جوية إسرائيلية على شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في منطقة النزلة في جباليا شمالي قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد مساء أمس الثلاثاء 17 مواطناً إثر القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بينهم 8 أطفال و5 شهداء نساء.

وعرف من الشهداء بقصف الاحتلال لمنزل عائلة محارب في مخيم خان يونس كلا من رهف محمد زكريا محارب، وسام نادي زكريا محارب، وسام إياد عبد الحليم القزاز.