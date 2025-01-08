استشهاد أسير محرر مصاب بالسرطان خلال الاعتقال

استشهد اليوم الأربعاء أسير محرر من بيت لحم أصيب بمرض السرطان خلال فترة اعتقاله بسجون الاحتلال.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى باستشهاد الاسير المحرر إسماعيل يوسف طقاطقه (40 عام) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ،وكان أصيب بمرض السرطان خلال فترة اعتقاله وتحرر من سجون الاحتلال قبل أشهر قليلة.

وأشار إلى أن طقاطقة تعرض للتعذيب وسياسة التجويع والحرمان، من كل مقومات الحياة والإهمال الطبي ،مما تسببت فى تدهور صحته واصابته بمرض السرطان.

واضاف "ومنذ لحظة تحرره وهو يتنقل بين المستشفيات الفلسطينية، واستشهد خلال رحلة علاجية شاقة في المستشفيات الاردنية".

ووفقاً لمؤسسات الاسرى فإن أكثر من ٥٠٠٠ اسير مريض ومصاب في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من ظروف قاسية وإهمال طبي متعمد.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و300 وذلك حتى بداية كانون الأول/ ديسمبر 2024.