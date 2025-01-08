طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة فلسطينية في طمون

استهدفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة فلسطينية في بلدة طمون قرب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيانٍ له، أن طائرات سلاح الجو نفذت غارة على فلسطينيين في طمون قرب طوباس.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية، إن قوات الجيش الإسرائيلي منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من موقع القصف، مما أدى إلى تأخير تقديم العون الطبي للمصابين.

وأمس الثلاثاء، استشهد الشاب سليمان مصطفى قطيشات، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة طمون جنوبي طوباس؛ قبل أن تعتقل جريحًا آخر من المكان.