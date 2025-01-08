الاحتلال يحتجز مصابين من قصف طائرة مسيرة في طمون

أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم الأربعاء، إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة طمون جنوب طوباس، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وذكر شهود عيان أن من بين المصابين أطفال جرى احتجازهم من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة منطقة القصف.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى مكان القصف لانقاذ المصابين.

وأعلن صباح اليوم، عن استشهاد الشاب عبد الرحمن محمد عيد بني عودة (٢٤ عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها يوم أمس في بلدة طمون جنوب طوباس.

واحتجزت قوات الاحتلال الشاب بني عودة يوم أمس مصاباً بعد استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة مجموعة من المواطنين في بلدة طمون.

ومنذ يوم أمس رفضت قوات الاحتلال الإفصاح عن هوية المصاب حتى أعلنت عن استشهاده اليوم.

في وقت سابق من فجر أمس الثلاثاء، أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات (18 عاما) جراء استهداف الطيران المسير مجموعة من الشبان في طمون.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم منزلا في بلدة عقابا بمدينة طوباس، فيما تمكن المقاومون من تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال العسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس عقب تسلل قوة خاصة فجر اليوم للبلدة، وحاصرت منزلا آخر في منطقة الثغرة قرب مدينة طوباس.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية بعبوة ناسفة خلال اقتحام منطقة الثغرة قرب مدينة طوباس.