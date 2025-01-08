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عائلات خانيونس تصدر بيانًا عاجلًا بشأن سرقة شاحنات الوقود

عائلات خانيونس تصدر بيانًا عاجلًا بشأن سرقة شاحنات الوقود وتطالب بالتدخل الفوري
عائلات خانيونس تصدر بيانًا عاجلًا بشأن سرقة شاحنات الوقود وتطالب بالتدخل الفوري

الرسالة نت

أصدرت عائلات مدينة خانيونس اليوم بيانًا للرأي العام استنكرت فيه ما وصفته بجريمة خطيرة تهدد حياة المرضى والمصابين في المستشفيات الجنوبية بقطاع غزة، متهمة المدعو ياسر أبو شباب وعصابته بسرقة شاحنات الوقود المخصصة للمستشفيات واحتجازها شرق المدينة.

وأشار البيان إلى أن هذه السرقة تسببت في توقف جزئي لبعض أقسام مستشفيات الجنوب، بما في ذلك مجمع ناصر الطبي، مستشفى الأوروبي، ومستشفى شهداء الأقصى، مما أدى إلى وفاة بعض المرضى نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل المعدات الطبية.

وأكدت عائلات خانيونس أن هذه الأعمال غير الأخلاقية تخدم الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد الشعب الفلسطيني، داعية العائلات البدوية في المنطقة الشرقية، خاصة قبيلتي الترابين والسواركة، لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية ووقف هذه الممارسات فورًا.

وحذرت العائلات من أن أرواح نحو مليوني فلسطيني باتت على المحك، مطالبة بتدخل عاجل لإنهاء هذه "المهزلة"، ومحاسبة المدعو أبو شباب وعصابته على جرائمهم.

وأوضحت العائلات أن صرخات المرضى وأهاليهم يجب أن تحرك الضمائر الحية للوقوف أمام هذه الجريمة، مؤكدة أن التاريخ لن يرحم من يتخاذل في أداء واجبه تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر.

هذا، ودعت العائلات إلى تضامن شعبي وعائلي عاجل لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

رابط مختصر
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#غزة #طوفان_الأقصى #مساعدات

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