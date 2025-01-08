اشتباكات عنيفة بين مقاومي سرايا القدس وجيش الاحتلال في مخيم طولكرم

أعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم أن مقاتليها في سرية مخيم طولكرم يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بمحيط المخيم.

وأفادت السرايا في بيان لها أن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال وآلياته العسكرية بزخات مكثفة من الرصاص المباشر والعبوات الناسفة المعدة مسبقًا، وذلك ضمن خطة تتماشى مع ظروف ومتطلبات الميدان.

وشهد المخيم اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المنطقة وسط إطلاق كثيف للنيران.

وتأتي هذه المواجهات ضمن تصاعد التوترات في الضفة الغربية، حيث يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية، وسط مقاومة شعبية مستمرة من قبل الشبان الفلسطينيين وفصائل المقاومة.