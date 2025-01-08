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مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من 12 ألف شخص في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي

مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من 12 ألف شخص في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي
مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من 12 ألف شخص في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي

الرسالة نت

أكد مدير منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة لا يزالون بحاجة ماسة إلى عمليات إجلاء طبي، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع بسبب العدوان المستمر. وأوضح أن معظم هؤلاء المرضى يعانون من إصابات خطيرة أو حالات طبية تستدعي العناية الفورية في مستشفيات خارج غزة.

وأشار إلى أن المنظمة تواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية لزيادة معدل الموافقات على عمليات الإجلاء الطبي، مشددًا على أن التأخير في هذه العمليات يعرض حياة العديد من المرضى للخطر.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني في غزة، حيث يواجه القطاع نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى نقص في الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية.

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#غزة #إبادة #طوفان_الأقصى #الصحة #جرحى

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