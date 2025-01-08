«حماس»: لسنا بعيدين عن اتفاق وقف إطلاق النار

قال مسؤول في حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن حركته ليست بعيدة عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع ( إسرائيل) إذا كان هناك تجاوب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قضيتي وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب من قطاع غزة.

وأوضح طاهر النونو، القيادي في حماس، في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية «لسنا بعيدين عن اتفاق إذا ما كان هناك تجاوب من نتنياهو في موضوعي وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب».

وأضاف «نحن قدمنا تنازلات عديدة في سبيل إنجاح جهود الوساطة لوقف إطلاق النار ولإنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة». وأشار «ولكن في كل مرة كنا نصطدم بتعنت إسرائيلي ورفض ونسف لكل تلك الجهود والعودة إلى نقطة الصفر لأن نتنياهو يريد التنصل من أي تعهدات تفضي بوقف إطلاق نار دائم في غزة».

وتشترط حماس أن يتضمن أي اتفاق مع (إسرائيل) وقف إطلاق نار دائم وانسحاب الجيش (الإسرائيلي) بشكل كامل من قطاع غزة، فيما تسعى (إسرائيل) إلى التوصل لصفقة جزئية لتبادل أسرى مع حماس دون أي تعهد بتطبيق الشرطين.

تأتي هذه التصريحات في ظل تجدد مساعي الوسطاء للوصول إلى هدنة بين الطرفين في العاصمة القطرية الدوحة. من جهة أخرى، جدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الثلاثاء تهديده بفتح أبواب «الجحيم» على الشرق الأوسط إذا لم تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة قبل دخوله البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.

وردًا على ذلك، رفضت حماس تهديدات ترامب. وقال النونو «من الأفضل أن يفكر ترامب في إنجاح جهود الوساطة وإنهاء الحرب في غزة بدلًا من التهديدات التي لن تجلب سوى مزيد من الدمار والقتل لشعبنا الفلسطيني».



المصدر: وكالات



