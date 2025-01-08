100 ألف فلسطيني مهددون بالتهجير شرقي القدس

أفادت مصادر فلسطينية أن أكثر من 100 ألف فلسطيني في المنطقة الشرقية من القدس المحتلة مهددون بالتهجير القسري نتيجة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في عمليات هدم المنازل والمصادرة. يأتي ذلك في وقتٍ يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يسعى الاحتلال إلى إكمال مخططاته التوسعية على حساب حقوق الفلسطينيين.

وأشارت التقارير إلى أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة في إطار ما وصفته بعض الأوساط الدولية بـ "حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة. وقد أسفرت هذه العمليات عن تشريد العديد من الأسر الفلسطينية، بالإضافة إلى تجريف الأراضي والممتلكات الخاصة في عدة مناطق.

وتأتي هذه الهجمات على المنازل في وقتٍ يعاني فيه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، وسط محاولة الاحتلال تكثيف عملياته العسكرية في الضفة الغربية والقدس، وتهجير السكان الفلسطينيين من مناطقهم لصالح المشاريع الاستيطانية.