48 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء

أفادت مصادر طبية للجزيرة بأن 48 فلسطينيًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر يوم الأربعاء، حيث أسفرت الهجمات عن سقوط العديد من الضحايا في مختلف أنحاء القطاع. وأوضحت المصادر أن 33 من الشهداء سقطوا في شمالي غزة، فيما تركزت الغارات على مناطق سكنية ومدنية، مما أسفر عن تدمير العديد من المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات مكثفة على قطاع غزة في إطار تصعيد العدوان، الذي أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن إصابة العديد بجروح خطيرة. وأشارت المصادر الطبية إلى صعوبة الوضع في المستشفيات بسبب العدد الكبير من الجرحى، وسط نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.