حماس: اقتحامات الاحتلال بالضفة لن تمنع تصاعد عملياتها البطولية

قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، إن الاقتحامات المتكررة لطولكرم ومخيماتها وما يرافقها من جرائم وتدمير وخراب، لن تثني شعبنا عن مواصلة المواجهة والمقاومة وإيلام الاحتلال وتدفيعه الثمن.

وأشاد في بيان صحافي وصل "الرسالة نت" بمقاومة طولكرم ومخيمها، وبطولات فصائلها وفي مقدمتها كتائب القسام في التصدي لاقتحامات الاحتلال الإسرائيلي ومواجهتها بالاشتباك وتفجير العبوات.

وقال إن المقاومة المشتعلة في عموم الضفة الغربية وعملياتها البطولية، هي امتداد لمقاومة شعبنا في غزة وانخراط في قلب معركة "طوفان الأقصى" على طريق النصر والتحرير.

وأضاف أن الاقتحامات والاعتقالات اليومية، وعمليات القصف، وارتقاء الشهداء وتفجير المنازل في الضفة الغربية، هو مواصلة لسياسة الاحتلال الإجرامية وإبادته الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

وشدد شديد، على أن جرائم الاحتلال المتواصلة لن تفت في عضد المقاومة، ولن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني في احتضان المقاومة وإسنادها في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة.

ودعا شديد إلى تصعيد التصدي لجرائم الاحتلال في الضفة الغربية، وانخراط الكل في الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال ومستوطنيه الرامية لتهجير شعبنا والسيطرة على أرضه ومقدساته.